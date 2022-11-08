"شؤون الأسرة في السعودية " يطلق ملتقى الطفولة
ملتقى الطفولة 2022 يستضيف أطفال السعودية الموهوبين
يُنظّم مجلس شؤون الأسرة في السعودية، ملتقى الطفولة 2022 تحت عنوان "مستقبلنا بين أيدينا" يوم الجمعة 11 نوفمبر، بحضور العديد من الخبراء والمختصين في مجال الطفولة، إضافة للأطفال وأسرهم على مسرح مدارس الرياض من الساعة الرابعة عصراً حتى الثامنة ليلاً.
ويتولى أعضاء اللجنة الاستشارية للطفولة إدارة دفة الحوار خلال جلسات الملتقى، التي ترْتكز على التوعية والتثقيف بحقوق الطفل وتعزيز قيمه وتشكيل هويتة الوطنية، إضافة للتحديات ومتغيّرات العصر .
جلسات الملتقى
تستعرض جلسات الملتقى الحوارية عدد من المحاور ذات الأهمية والأولوية للطفل، حيث يناقش المحور الأول أطفالنا والرفاه، بينما الثاني هويّة أطفالنا في ظل المتغيّرات، والمحور الثالث يسلط الضوء على إنجازات أطفال السعودية كنماذج ناجحة وملهمة.
وبهذه المناسبة قالت أمين عام مجلس شؤون الأسرة "هيلة المكيرش": أن مجلس شؤون الأسرة يحرص على تنظيم هذا الملتقى بشكل سنوي لأهمية مستهدفاته، والتي تأتي تدعيماً للدور الذي توليه السعودية للطفل، ولتوعية الأسرة والمجتمع بالطرق المثالية للتعامل مع التحديات الآنية والمستقبلية للأطفال، مُبيّنة أن نسبة الأطفال من بين السكّان في السعودية تبلغ %24 ما يجعل دعمهم وتمكينهم هدفاً استراتيجياً للمجلس لينعموا بمستقبل أفضل وآمن.
النمو الشامل للطفل
من جانب آخر يعمل ملتقى الطفولة الثالث على إيضاح معنى الرفاه في حياة الأطفال وأهميته في تحقيق النمو الشامل للطفل في كافة جوانبه النفسية والصحية والعقلية والاجتماعية، وأهم عوامل وممكنات الحصول على بيئة مثالية تضمن حصول الطفل على أفضل رعاية ممكنه بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة له .
الجدير بالذكر، أن ملتقى الطفولة 2022 يستضيف أطفال السعودية الموهوبين والفائزين بجوائز محلية وإقليمة ودولية للحديث عن إنجازاتهم على المستويين المحلي والدولي والعوامل التي مكّنتهم من تحقيق النجاحات ليكونوا نموذجاً لإلهام الأطفال الآخرين في تحقيق أهدافهم، كما يقام على هامش الملتقى معرضاً مصاحباً يحتوي على عشرين ركناً تعريفياً للجهات ذات الاختصاص لتقدّم خدماتها وخبراتها في مجال الطفولة للزوّار .
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