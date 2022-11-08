"طريق الوادي" من إنتاج "إثراء" يعرض بمهرجان البحر الأحمر

يشارك فيلم "طريق الوادي" الذي أنتجه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي سيعرض ضمنه 7 أفلام سعودية وذلك في مدينة جدة خلال الفترة من 7 إلى 16 جمادى الأولى 1444 هـ (الموافق من 1 إلى 10 ديسمبر 2022).

وأوضح مدير الفنون المسرحية والأدائية في "إثراء" ماجد زهير سمّان، أن مشاركة فيلم "طريق الوادي" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، "جزء من دور المركز المتمثل في تحفيز القطاع السينمائي الذي يشهد قفزات متسارعة مواكبة لوتيرة الحياة المتسارعة".

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ولفت إلى أن "حيثيات الفيلم جاءت ملائمة مع تطلعات السينما السعودية من حيث المعالم واللغة والسياق".

كما أفاد سمّان بأن "مراحل ازدهار السينما في المملكة لا تزال مستمرة، حيث يحظى صنّاعها بمزيد من الدعم للوصول إلى صناعة إبداعية تحاكي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية".

وفيلم "طريق الوادي" من إخراج وكتابة المخرج السعودي خالد فهد وبطولة كل من حمد فرحان ونايف خلف وأسيل عمران. ويحكي الفيلم قصة الطفل علي الذي هجرت أخته منزلهم للدراسة، وهي التي كانت تحيطه بالقبول والمحبة، فيقرر والده اصطحابه في رحلة إلى الوادي صوب معالج شعبي، ليخلصه من وصمة النقص لديه. وبينما يتوه الطفل عن والده، يكتشف أن هذه الرحلة تخبّئ له كثيراً من التحديات التي يمكن مع تجاوزها أن يهزم اختلافه.

واللافت في فيلم "طريق الوادي" أنه اتخذ منحى مغايرا عن الأفلام الروائية الأخرى، وجاب أكثر من 10 مواقع تصوير في وسط المملكة وجنوبها. وهو أنه أشبه بالمغامرة، لاسيما أن فريق العمل بادر ببناء قرية كاملة لتصوير الفيلم في منطقة تنومه جنوب المملكة والتي ستبقى معْلماً دائماً لأهالي المنطقة. كما تم تصوير بعض أحداث الفيلم داخل قصر "لنماص" بعد أن كان مغلقاً مدة تجاوزت 8 أعوام.

تجدر الإشارة إلى أن مركز "إثراء" سلّط الضوء العام الماضي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على 3 أفلام من إنتاجه، وهي "هجّان" و"طريق الوادي" و"ضد السينما"، وذلك من منطلق دور المركز في تعزيز دور السينما وتنمية المواهب من خلال" مبادرة إنتاج أفلام إثراء".