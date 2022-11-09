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خالد بن سلمان: "الدفاع الخليجي" يسعى لرفع مستوى قواته لمواجهة التهديدات

خالد بن سلمان أكد ضرورة رفع مستوى القوات المسلحة لتكون درعاً واقية لمواجهة المخاطر

دبي - العربية.نت
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قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج يسعى لرفع مستوى قواته المسلحة لمواجهة المخاطر والتهديدات وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأكد وزير الدفاع السعودي ضرورة "رفع مستوى القوات المسلحة لتكون سدا منيعا ودرعا واقية لمواجهة المخاطر والتهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة".

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