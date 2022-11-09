خالد بن سلمان: "الدفاع الخليجي" يسعى لرفع مستوى قواته لمواجهة التهديدات
خالد بن سلمان أكد ضرورة رفع مستوى القوات المسلحة لتكون درعاً واقية لمواجهة المخاطر
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قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج يسعى لرفع مستوى قواته المسلحة لمواجهة المخاطر والتهديدات وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.
كما أكدنا على تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين دول المجلس، وأن نسعى جميعًا إلى رفع مستوى العمل الدفاعي الخليجي المشترك، لنكون -بحول الله- سدًا منيعًا، ودرعًا واقيًا لمواجهة المخاطر والتهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار لمنطقتنا. pic.twitter.com/nCrY55ZoW7— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 8, 2022
وأكد وزير الدفاع السعودي ضرورة "رفع مستوى القوات المسلحة لتكون سدا منيعا ودرعا واقية لمواجهة المخاطر والتهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة".
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