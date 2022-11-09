خالد بن سلمان: "الدفاع الخليجي" يسعى لرفع مستوى قواته لمواجهة التهديدات

كما أكدنا على تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين دول المجلس، وأن نسعى جميعًا إلى رفع مستوى العمل الدفاعي الخليجي المشترك، لنكون -بحول الله- سدًا منيعًا، ودرعًا واقيًا لمواجهة المخاطر والتهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار لمنطقتنا. pic.twitter.com/nCrY55ZoW7