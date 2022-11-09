مشروع معماري من الكرتون.. أبرز تصاميم "تحديات تنوين"

نال أحد التصاميم التي تم عرضها خلال "موسم تنوين الإبداعي 2022"، اهتمام محبي البيئة، حيث كان عبارة عن مشروع معماري مكون من نحو 220 طبقا من الكرتون، وقد استغرق تنفيذه 3 أسابيع.

ويهدف هذا التصميم إلى تحفيز المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي على إنشاء هياكل مستدامة وقابلة للفك.

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وفي هذا السياق، قالت إحدى مصممات هذا البناء شوق متكي لـ"العربية.نت": "نحن 3 مصممات قدّمنا فكرة الجناح الكرتوني المستوحى من الصحراء والنخيل.. وكل قطعة منه ترتبط بالأخرى لتعكس مفهوم التعاون".

وخلال "موسم تنوين الإبداعي 2022"، الذي يقام بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، تم عرض تصميم آخر استخدمت فيه تقنيات رقمية وحمل عنوان "منظور- جلد الكمبوتشا"، للمصممة مناهل القاسم.

واستخدمت مناهل القاسم خاصية القص بالليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد لتنفيذ تصميمها من الجلد الطبيعي على شكل حقيبة. وهذا التصميم حاز المرتبة الأولى في مسابقة "تحديات تنوين" وسيتم عرضه في أسبوع بلباو وبيزكايا للتصميم.

ومن ضمن التصاميم التي تم عرضها، مشروع "هوية الخبر الشمالية" الذي تم من خلاله توثيق المعالم القديمة لهذه المدينة لكن بطابع حديث. كما عُرض تصميم آخر بعنوان "ميضاء" نفذته أسماء عبد العزيز الدعيلج وتدور فكرته حول الوضوء.

كما أخذ أحد التصاميم، الذي حمل عنوان "تصميم لوحة فنّية بتقنية الواقع المعزز"، طابعا مغايرا حيث مكّن الزائر من الحصول على ميزة تحريك محتويات لوحة فنية عبر هاتفه الذكي.