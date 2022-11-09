وفد المملكة بـ"اليونسكو" ينظم عرضاً للفيلم الوثائقي "المذاق السعودي" في باريس

نظم الوفد الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، عرضاً للفيلم الوثائقي "المذاق السعودي" في مقر منظمة اليونسكو في باريس، بحضور الشيف العالمي بيير سانغ بوييه.

وافتتح العرض بكلمة لمندوبة المملكة الدائمة لدى "اليونسكو"، الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، عبرت خلالها عن سعادتها بتوثيق تنوع وثراء فنون الطهي في المطبخ السعودي ومظاهر الضيافة، والتي تعد جزءاً رئيساً من ثقافة وهوية المملكة.

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ويتناول فيلم "المذاق السعودي" الرحلة الاستثنائية للطاهيين سيدريك غروليه وبيير سانغ بوييه بين مدينة جدة ومحافظة العلا لاستكشاف المطبخ السعودي، حيث يلقي الضوء على التجارب الغنية، وما يتمتع به المطبخ السعودي من تنوع.

كما تضمن الفيلم مشاهد من موقع "الحجر" الأثري في محافظة العلا، والذي يعد أول موقع في المملكة يدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إضافة إلى "جدة التاريخية" المعروفة بجدة البلد، والتي اختيرت لتكون ثالث موقع أثري سعودي يجمع بين الجوانب التاريخية والثقافية ويُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.