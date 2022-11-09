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"THC" السعودية تضم 15 مروحية إسعاف جديدة بحلول 2024

لنشرها بمختلف المناطق

العربية.نت - نادية الفواز 
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تعتزم شركة الطائرات المروحية "THC"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ضم 15 طائرة مروحية خماسية الشفرات من طراز "H145" إلى أسطولها بحلول 2024.

وكانت الشركة قد وقعت في ديسمبر الماضي عقدا مع شركة "إيرباص هيليكوبترز" من أجل شراء 20 طائرة مروحية من طراز "H145"، وست طائرات مروحية من طراز "ACH160".

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وتخطط الشركة لنشر هذه المروحيات في جميع أنحاء المملكة لتقديم خدمة الإسعاف الجوي للحالات الطارئة، واستلمت الشركة 5 طائرات منها، ومن المتوقع الانتهاء من الـ15 المتبقية بحلول نهاية عام 2024، كما وقعت الشركة عقدا من أجل توفير قطع الغيار اللازمة لهذا الأسطول على مدار الساعة لتحسين صيانة الأسطول وأدائه.

يذكر أن طائرات "H145" تضم مقصورة متعددة الاستخدامات، تم تصميمها لأغراض الخدمات الطبية الطارئة وواجبات إنفاذ القانون ونقل الركاب، بما في ذلك الطيران الخاص والعام.

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