السعودية.. التأمين الشامل للمعتمرين يتيح 2764 منشأة صحية

كشفت وزارة الحج والعمرة عن إمكانية استفادة المعتمرين والزائرين من أكثر من 2764 منشأة مُقدمة للخدمات الصحية في مدن ومناطق المملكة خلال موسم العمرة 1444هـ، ضمن برنامج "التأمين على المعتمرين القادمين من خارج المملكة"، من جميع دول العالم لأداء نسك العمرة.

وتقدم 151 مستشفى خدماتها للمعتمرين والزائرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن نخبة من مستشفيات القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى 773 مركزًا صحيًا ومجمعًا طبيًا تقدم خدماتها، ونحو 1840 مختبرًا طبيًا وصيدلية في جميع مناطق المملكة.

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ويستهدف برنامج "التأمين على المعتمرين القادمين من خارج المملكة" تعزيز جودة حياة المعتمرين والزائرين أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية لتأدية نسك العمرة والصلاة بالروضة الشريفة.

وقد أطلقت وزارة الحج والعمرة بالسعودية هذه الخدمة، مؤخرًا؛ بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفق أعلى معايير الجودة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتُقدم وثيقة التأمين خدمات صحية وخدمات تأمينية تشمل السفر، وتسخر جميع الإمكانيات والجهود للمعتمرين وإنهاء جميع المتطلبات منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء المناسك تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة من خلال إيجاد الحلول والخيارات السريعة، مما يسهل لهم أداء نسكهم بطمأنينة ويسر حتى يعودوا إلى بلادهم بصحة وسلامة.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت مؤخرًا عن جملة من التسهيلات للمعتمرين شملت إتاحة أداء العمرة لجميع أنواع التأشيرات، وإلغاء الشروط العمرية، والقيود الإجرائية المتعلقة بوجود المحرم للمرأة، مع تسهيل تنقل المعتمرين بين مدن ومناطق المملكة، علاوة على تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا؛ بهدف تسهيل قدوم المعتمرين بيسر وسهولة، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية والثقافية.