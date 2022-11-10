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انطلاق رابع جولات الدوري السعودي الممتاز للسيدات غداً

العربية .نت - نادية الفواز 
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تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات، مساء يوم غد الجمعة، بمواجهة قوية وسط صراع لحصد الثلاث نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات عند الساعة 7:35 مساء يوم غد، بمواجهة الأهلي ضد النصر على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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وتُقام مباراتان عند الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل، حيث يلعب الهلال ضد شعلة الشرقية على ملعب كلية العناية الطبية بالرياض، ويستضيف فريق سما نظيره اليمامة على ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد.

فيما تم تأجيل مباراة الشباب ضد الاتحاد في الدوري الممتاز للسيدات إلى يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ترتيب الدوري الممتاز للسيدات

وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز للسيدات قبل انطلاق الجولة الرابعة، كالتالي؛ فريق النصر في الصدارة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن كل من؛ الاتحاد، الهلال، واليمامة.

ويحتل فريق السيدات بالنادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، فيما يقع الشباب في المركز السادس برصيد نقطة، بالتساوي مع شعلة الشرقية، ويتذيل فريق سما الترتيب بدون رصيد.

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