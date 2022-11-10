فيديو لمحمد علي كلاي من السعودية.. استمع لما قاله

قبل 34 عاماً، زار أسطورة الملاكمة العالمي محمد علي كلاي السعودية، ووصل إلى مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة.

وتجوّل الأسطورة عام 1988 بين حانات الجنادرية متعرّفاً على أزقتها ومنتجاتها، فيما لاحقته عدسات الكاميرات من كل حدب وصوب في المكان.

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وبعد كل هذه السنوات، أعادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو من الزيارة، أظهر الأسطورة بين البائعين.

فيما أعرب كلاي خلال حديثه عن مفاجأته بما رأى من فن جميل مصنوع بأيدي سعوديين حرفيين، يعكس ثقافة البلد ومعالمها.

بطل العالم في الملاكمة الراحل محمد علي كلاي في الجنادرية عام ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م ولقاء مع القناة الثانية pic.twitter.com/Xg6yxgKn4n — تلفزيون زمان📺 (@zaman_tv_) November 8, 2022

ليست الأولى

ولم تكن هذه الزيارة الأولى، فقد زار الأسطورة المملكة عام 1972. حين خرج الآلاف إلى المطار لاستقباله.

كما التقى خلال تلك الزيارة بالأمير الراحل فيصل بن فهد المدير العام لرعاية الشباب آنذاك.

فيما أعدت له رعاية الشباب برنامج زيارة حافلة طيلة فترة إقامته في الرياض، زار خلالها بعض المنشآت الرياضية والتقى عدداً من الشخصيات الرياضية.

يذكر أن مهرجان الجنادرية، مهرجان تراثي وثقافي يقام في المملكة العربية السعودية منذ عام 1405هـ / 1985.

أما الدورة الأولى له فكانت في 24 مارس 1985. وغالباً ما يقام خلال شهري فبراير ومارس، كما يجذب العديد من الزوار داخل وخارج المملكة.