"طاش ما طاش" في رمضان المقبل.. عودة أشهر مسلسل سعودي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن عودة مسلسل "طاش ماطاش"، مشيرا إلى أن العمل سيكون بدعم من هيئة الترفية وسيعرض على MBC في رمضان المقبل.

وسيجمع المسلسل السعودي الأشهر قطبي الدراما ناصر القصبي وعبد الله السدحان إلى الواجهة مجددا بعد أن سكن "طاش" وجدان المجتمع السعودي لسنين.

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المسلسل ناقش القضايا الاجتماعية للمجتمع السعودي في قالب كوميدي لفترة تخطت 17 عاما حيث بدأ من العام 1993 عندما كان يعرض على التلفزيون السعودي قبل أن ينتقل إلى MBC في العام 2006.

وبالعام 2008 توقف إنتاجة وتم عرض بديل عنه مسلسل "كلنا عيال قرية" ليواصل الركب مجددا حتى عام 2011، حيث شارك فيه نخبة من أبرز نجوم الفن والدراما في السعودية والخليج.

وأثر "طاش" على المشهد السعودي حتى طرقت أعماله البيوت العربية فلا تزال تلك المقاطع الكوميدية و"الإفيهات" دارجة إلى وقتنا الحاضر، حيث شكل النجمان السدحان والقصبي حالة كوميدية خاصة وآسرة للمشاهدين طيلة عقود.

وفي يناير من عام 2019 وأثناء تدشين استراتيجية الهيئة العامة للترفية، أعلن تركي آل الشيخ عن عودة ناصر القصبي وعبد الله السدحان في عمل ضخم سيجمعهما حيث شكلت واحدة من أبرز المفاجآت حينها.