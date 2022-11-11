السعودية: حاملو بطاقة "هيا" يستطيعون أداء العمرة

ابتداء من اليوم الجمعة 11 نوفمبر، يمكن لحاملي بطاقة "هيا" الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر من المسلمين الدخول إلى السعودية لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.

وأوضحت الجهات المعنية في المملكة أن هناك بعض الضوابط الخاصة بتأشيرة بطاقة "هيا"، وهي مجانية من دون رسوم، تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للسعودية لحاملي بطاقة المشجع "هيا".

مادة اعلانية

فيما يلزم الحاصلون على تأشيرة بطاقة "هيا" الحصول على تأمين طبي قبل القدوم إلى المملكة، ويمكن الحصول عليه عبر منصة "التأشيرات".

إلى ذلك ستكون "تأشيرة هيا" صالحة حتى اليوم الختامي من بطولة كأس العالم الموافق 18 ديسمبر 2022، وهي تأشيرة متعددة السفرات، حيث يستطيع حاملها دخول السعودية والخروج منها في أي وقت خلال فترة صلاحيتها، ولا يشترط الدخول المسبق لقطر.