فقد في براري تبوك 24 ساعة..طفل التوحد يعود لأهله سليماً

بعد أن فقده ذووه صباح أمس في إحدى المناطق البرية غرب تبوك، شمال السعودية، عاد الطفل سليماً معافى إلى حض أهله، بعد أن تمكنت شرطة المنطقة وقوات أمن الطرق يساندهم فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، من العثور على ابن الـ 12 عامًا.
تحرك الآن عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن طفل مفقود مترجل على قدميه بالقرب من #تبوك— فريق إنجاد للبحث والإنقاذ (@enjad911) November 10, 2022
نسأل الله السلامة للمفقود، وأن يحفظ الإخوة المشاركين.#مفقود_تبوك #فريق_انجاد للبحث والإنقاذ
(خدمة البحث عن المفقودين)
9200-18-911 pic.twitter.com/Gv5wH3cdjQ
مفقود تبوك
وفي التفاصيل، فقدت عائلة أثناء تخييمها في إحدى المناطق البرية ابنها المصاب بالتوحد، فقامت بالبحث في الجوار لساعات دون فائدة، لتبلغ الجهات الأمنية وفريق "إنجاد".
فانتشرت فرق البحث في الموقع وسط أجواء باردة، وشارك إنجاد بـ 35 آلية بحث جنبًا إلى جنب مع الجهات الأمنية، وبمشاركة الطيران الشراعي أيضاً.
وتم مسح الموقع لأكثر من 19 كم، ليتم العثور عليه صباح اليوم بصحة جيدة.
صعوبة التضاريس
يذكر أن منطقة البحث كانت صعبة التضاريس نظرًا لوجود الصخور الكثيرة في الموقع وفقدان أثر الطفل لأكثر من مرة ووجود للحيوانات المفترسة في الموقع وكذلك وقت وصول البلاغ كان بالمساء مما سبب صعوبة في عمليات البحث قبل أن يتمكنوا صباح اليوم من العثور عليه من قبل أعضاء فريق إنجاد وبعض من ذويه وتم تسليمه لهم وهو بصحة جيدة.
وكان فريق إنجاد قد أعلن على حسابه الرسمي في تويتر التحرك من قبل عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن طفل مفقود مترجل على قدميه بالقرب من تبوك.
كما أعلن عن العثور على الطفل من خلال التعاون مع الجهات الأمنية.
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