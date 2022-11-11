بأغنية "اشتقنالك".. راغب علامة يشعل حفلات موسم الرياض

أشعل الفنان اللبناني "راغب علامة" مسرح الرياض وسط حضور جماهيري ضخم، حيث شهد مسرح أبو بكر سالم ليلة طربية جديدة، ضمن حفلات موسم الرياض، احتفى فيها الجمهور مع النجم راغب علامة، ليتفاعلوا معه بشكل كبير، ويؤكد اشتياقه لهم بعد غياب 3 أعوام، وكان الحفل بمشاركة الفنان جورج وسوف والفنان آدم.

واستقبل الجمهور راغب علامة بالهتافات والتصفيق الحار، ليصعد الفنان إلى المسرح بحماس عالٍ، ويبدأ حفله بأغنية "اشتقنا لك"، التي أكد فور انتهائها أنه اختارها خصيصاً ليعبّر عن شوقه لجمهور الرياض.

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وقال: "حالة الشوق والحب واللقاء معكم على أرض الرياض الطاهرة، لم تكن لتتحقق لولا جهود قيادة السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "وأوجّه شكراً كبيراً جداً لمن جعل هذه الإرادة تتحقق، وهي جهود الهيئة العامة للترفيه بقيادة تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه"، وتمنى للجمهور سهرة مميزة، مؤكداً أنه اليوم سيعمل بمبدأ ما يطلبه المحبون، وسيغني القديم والجديد.

أؤمن بالحب من النظرة الأولى

وأضاف راغب علامة ثاني أغنياته ليشعل المسرح بأغنيته "اللي باعنا"، التي حققت مئات الملايين من المشاهدات على اليوتيوب، وبإحساس عالٍ غنى "نسيني الدنيا" التي كسرت حاجز الـ 60 مليون مشاهدة منذ طرحها، ومن ثَم عبّر عن إيمانه بالحب من أول نظرة، ليسأل الجمهور إن كانوا يؤمنون به، وواصل الحفل بأغنية "فوراً غرام"، التي كسرت حاجز الـ 20 مليون مشاهدة خلال عام، وتابع ليشعل المسرح بأغنيته "يا حياتي"، ومن ثَم روى قصة أحدث أغنياته "استمارة 6"، حيث جاءت كلماتها عن قصة فتاة أحبت شخصاً لم يكن جيداً معها، وجرّبت أن تكون الأفضل دوماً، ولكنه لم يبالِ، وحينما سألها أحد أصدقائه عما حصل بينهما أجابته بأنها أعطته "استمارة 6"، بمعنى وداعاً، ومن ثَم غناها وسط تفاعل وحماس كبير من الجمهور، وبرفقتهم تابع الغناء بـ "قلبي عاشقها".

ومن ثَم تلقّى مكالمة هاتفية على المسرح من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الذي رحّب به من خلالها، قائلاً: نورت مسرح أبو بكر سالم، وأطلب أغنية "جني" مع إهدائها للشعبين السعودي واللبناني، وأجابه راغب علامة بشكره على الجهد الجبار في موسم الرياض، ليجيبه ممازحاً: اشكرني بغناء الأغنية التي طلبتها منك، وطلب راغب منه أن يغني من كلماته مستقبلاً عن السعودية ولبنان ليلحنها.