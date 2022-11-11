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حادث أليم يفجر غضباً.. جمل سائب يقتل 5 شبان في السعودية

العربية.نت - نادية الفواز 
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حالة حزن وغضب عارمة فجّرتها حادثة مقتل 5 شبّان سعوديين ارتطمت سيارتهم بجمل سائب بطريق الأحمر غرب الأفلاج.

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فقد انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة خلال الساعات الماضية، بتفاصيل الحادث الأليم، وسط غضب عارم من أصحاب تلك الجمال التي تركت حرّة لقتل الأبرياء، وفق التعليقات.

جمل سائب

وأفادت مصادر "العربية.نت"، بأن جملاً سائباً اصطدم بمركبة من نوع النترا، كانت تقل 5 شبان، ما أدى لارتطامها بطريق الأحمر 30 كم غرب الأفلاج، وأسفر الحادث عن مصرعهم جميعاً.

وقد فجّرت الحادثة غضباً عارماً، حيث غرد نشطاء التواصل الاجتماعي منتقدين ترك الجمال السائبة على الطرقات.

كما وجّه نشطاء التواصل الاجتماعي رسائل يعاتبون فيها صاحب الناقة الذي تسبب بموت 5 شباب، مطالبين بمحاسبته.

فيما تصدر هاشتاغ #طريق_الأحمر_الأفلاج، و#فاجعة_طريق_الروسان التريند على تويتر، حيث نعى ناشطون عبرهما الراحلين.

ونشروا صور الحادث مع الشبان، مناشدين الجهات المختصة الإسراع بالتدخل لوضع حد لخطورة تلك الطريق بسبب ضيقها وكثرة الشاحنات فيها وكذلك لضبط السرعة.

غرامات وعقوبات

يشار إلى أن أهالي المنطقة كانوا طالبوا بضرورة إكمال إنارة ما تبقى من الطريق، فأثمرت جهود بلدية الأحمر في إنجاز جزء كبير منه ولم يتبق سوى نحو 30 كم منه.

بدورها، حذّرت الإدارة العامة للمرور إلى أصحاب الحيوانات لإبعادها عن حرم الطريق المعتمد، مشيرة إلى أن مخالفة ذلك سيتسبب بعقوبة غرامتها 10 آلاف ريال.

كما نشرت إدارة المرور تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر "، ألزمت فيها أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

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(2 صور)

واشتمل جدول المخالفات المرورية على فقرة توضيحية تتعلق بعقوبة مخالفي إبعاد الحيوانات عن الطريق، إذ تتراوح الغرامة ما بين 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال.

يذكر أن طريق الأحمر محافظة الأفلاج الذي يرتاده مئات الأشخاص يوميا من الأهالي ومؤدي العمرة، يشكّل خطراً كبيراً بسبب كثرة الحوادث المميتة التي يشهدها وراح ضحيتها عشرات الأشخاص.

وتأتي خطورة هذا الطريق كونه منفردا تتخذه الجمال السائبة ممراً لها لقرب حظائرها منه، فتعبر منه شمالا وجنوبا للرعي في شعاب وادي الأحمر.

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