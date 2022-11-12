السعودية.. انتشال جثة طفل من مستنقع مائي في حائل

رغم التحذيرات المتكررة للدفاع المدني السعودي من الخروج وقت الأمطار إلا أن هذه التنبيهات لم تجد نفعاً في إنقاذ طفل حائل من الموت.

في التفاصيل، كشف الدفاع المدني في حائل، اليوم (السبت)، تلقيه بلاغًا عن غرق طفل في مستنقع مائي، مشيرا إلى انتشال جثته من هذا المستنقع.

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أمطار غزيرة

هذا وقد تركزت الحالة الماطرة، اليوم السبت، على أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء والعويقلية وعرعر)، وحائل وشمال منطقة المدينة المنوّرة، وتترافق بهطول أمطارٍ متفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث الرعد، ولا يُستبعد أن تشمل مناطق أخرى، لكن بحدة أقل.

واستمرت حالة عدم استقرار الطقس، حيث تتهيّأ الفرص لهطول زخاتٍ رعدية من المطر تكون متفاوتة الشدة، خاصة على منطقة المدينة المنوّرة، وعلى أجزاءٍ من حائل وشمال القصيم وأجزاءٍ من شمال شرق وشمال المملكة.

استمرار الحالة المطرية

الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، قال إنه من المتوقع، بحسب المراصد، استمرار حالة حائل الممطرة.

وأوضح، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالة متوقعٌ استمرارها "على أجزاء من مناطق حائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت بأمطارٍ من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد.