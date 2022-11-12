بدء مناورات "عين الصقر-3" الجوية بين السعودية واليونان

انطلقت بقاعدة سودا الجوية في اليونان مناورات تمرين "عين الصقر-3"، حيث بدأ التمرين بدراسات أرضية لتوحيد المفاهيم بين الأطقم الجوية، ومن ثم البدء بطلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية اليونانية في سماء البحر الأبيض المتوسط.
وقال قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن خليفة بن دغفق العنزي إن "مناورات "عين الصقر-3" تركز على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية، ضمن حملة جوية اشتملت على العمليات الجوية المضادة الدفاعية والهجومية وعمليات الهجوم الاستراتيجي، وعمليات التحريم الجوي وعمليات الإسناد الجوي للقوات السطحية، إلى جانب التدرب في بيئات حرب إلكترونية متطورة والتي لها دور كبير في حسم المعارك الجوية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع القوات المشاركة في المناورات"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما بيّن أن الاستعدادات والتجهيزات للمناورات تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، حرصاً على الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة القوات الجوية والعمل على استمرار التميز الدائم في جميع المحافل ومنها التمارين المشتركة.
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