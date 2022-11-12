برَد يحول رمال السعودية لحبّات لؤلؤ.. فيديو يخطف القلوب

في منظر يخطف القلوب و الأبصار، تلونت إحدى الصحاري في السعودية باللون الأبيض بعد هطول زخات من البرَد بكميات كبيرة.

وانشغلت منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع بمقطع فيديو أظهر افتراش حبات البرَد صحراء النفوذ الكبير، كما طلّت حبات البرد ممزوجة مع الرمال لتصبح كاللؤلؤ المنثور في منظر بديع.

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حبات لؤلؤ

بدوره، أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عبر حسابه في تويتر، أن الرمال تزينت بحبات لؤلؤ في النفود الكبير شمال حائل.

وتوقّع الباحث حسب المراصد استمرار حالة حائل‬⁩ الممطرة على أجزاء من مناطق حائل والمدينة ومكة والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت بأمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على الشمالية وشمالي الوسطى والشرقية يتراوح من"3-4"درجات.

أشهر الصحاري

يشار إلى أن صحراء النفود الكبير تشتهر برمالها الذهبية و ذلك على مساحة تقدر ب 65000كم مربع.

وتعد صحراء النفوذ من أشهر الصحاري في السعودية، وهي محصورة بأربع مناطق رئيسيّة، هي الجوف وحائل وتبوك ومنطقة الحدود الشمالية.