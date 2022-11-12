ذاكرة الموسيقى السعودية.. اتفاق حول حقوق الملكية

وقع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد الحارثي، اليوم (السبت)، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى سلطان البازعي.
ينص الاتفاق على استخدام حقوق الملكية للمواد الإذاعية والتلفزيونية لقرابة ثلاثة آلاف عمل موسيقي، وبرامج إذاعية وتلفزيونية موسيقية ضمن أرشيف الإذاعة والتلفزيون بالمملكة؛ لصالح هيئة الموسيقى.
تأتي المذكرة تحت مظلة مبادرة "ذاكرة الموسيقى السعودية"، والتي تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة، وتهدف إلى تأسيس مكتبةموسيقية سعودية شاملة تضم كلاسيكيات الموسيقى السعودية منذ تأسيس المملكة وحتى أواسط ثمانينيات القرن الميلادي الماضي.
كما وقع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون اتفاقية تعاون مع الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر؛ وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الغايات الاستراتيجية بين الجهتين.
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