مشهد مذهل لسحابة رعدية تنهمر أمطارها على جبل أحد

خلال الساعات الماضية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو يظهر سحابة رعدية تتساقط أمطارها بغزارة على جبل أحد في المدينة المنورة، عقب موجة الأمطار التي شهدتها المنطقة، أمس الجمعة.

وقد وُصف هذا المشهد، الذي وثقته نجوى الحربي، بالمذهل.

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من أهم المعالم التاريخية

يشار إلى أن جبل أحد من أهم المعالم التاريخية في المدينة المنورة. إذ يقع شمالها على بعد حوالي 4 كم من الحرم النبوي الشريف. كما يبلغ أقصى ارتفاع لجبل أحد عن سطح البحر نحو 1077 متراً.

كذلك يغلب على حجارته وصخوره الغرانيت الأحمر والأسود، تتخللها تجويفات طبيعية تسمى "المهاريس" تحتجز مياه الأمطار أغلب أيام السنة.

يذكر أن أجزاء متفرقة من المدينة المنورة كانت شهدت أمس أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة.

نشاط للرياح السطحية

بينما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم السبت أمطاراً رعدية على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

كما أوضح أن حالة الطقس تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والفريش والمسيجيد واليتمة وبدر ووادي الفرع والعيص، وتبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الـ6 مساء.