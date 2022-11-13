الدفاع المدني في حائل ينقذ 4 أشخاص احتجزوا داخل مركبة بوادٍ
جمعية الطقس والمناخ تتوقع استمرار الحالة المطرية الثالثة اليوم على أجزاء من مناطق عدة
تمكّنت فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة للدفاع المدني بمنطقة حائل من إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا داخل مركبة بوادي الحفنة.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم بصحة جيدة.
كما أظهرت صور المركبة أثناء تواجدها داخل المياه بوادي الحفنة، إلى جانب المعدات المستخدمة في سحب المركبة وإخراجها من المياه.
من جهتها، توقعت جمعية الطقس والمناخ، استمرار الحالة المطرية الثالثة اليوم على أجزاءٍ من مناطق عدة.
وأوضحت الجمعية، عبر حسابها على "تويتر"، أن السحب الماطرة تتشكل على أجزاءٍ من جنوبي الحدود الشمالية وحائل والجوف وتبوك وشمالي المدينة.
كما أكد الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة حائل الممطرة خلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد إلى صباح الاثنين.
وأوضح الحصيني عبر حسابه على "تويتر"، أن حالة حائل متوقع استمرارها "على أجزاءٍ من مناطق حائل والمدينة المنورة ومكة المكرّمة وتبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت بأمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَدٍ ورياح".
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