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سيارة المشارك القطري

رالي حائل.. فيديو يوثق لحظة انقلاب سيارة مشارك قطري

مشاعل العبيدان: الأمور طيبة وزينة واجهتنا مشاكل، وحدث عطل في السيارة، ولكن الأمور طيبة

العربية.نت - مريم الجابر
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وثق شخص لحظة انقلاب سيارة مشارك قطري في سباق رالي حائل. وأظهر الفيديو، المشارك القطري يرقد على ظهره وحوله عدد من الأشخاص الذين قاموا بمساعدة وإخراج سائق المركبة بعد انقلابها.

ورصد الفيديو شخصاً يركض مسرعاً تجاه السيارة بعد انقلابها ويردد بصوت عال "حالة انقلاب"، كما ساعد المشارك القطري في الخروج من السيارة بمعاونة آخرين.

من جهة أخرى، وثق مقطع فيديو آخر أحدث ظهور لسائقة الراليات السعودية مشاعل العبيدان، خلال مشاركتها في رالي حائل. وقالت مشاعل خلال فيديو عبر " تيك توك": "الأمور طيبة وزينة واجهتنا مشاكل، وحدث عطل في السيارة، ولكن الأمور طيبة".

يشار إلى أن مشاعل العبيدان تعد أول سعودية تحصل على رخصة الدراجات النارية الترابية، وهي حاصلة على ماجستير من الولايات المتحدة الأميركية، والترخيص والتدريب في "الستريت بايك" ومن ثم "الديرت بايك"، وكانت قد قررت المشاركة في عالم الراليات احترافيًّا قبل عدة أعوام.

جدير بالذكر أن النسخة الـ 18 تمثل الجولة السابعة من كأس العالم لراليات الباها من الاتحادين الدوليين للسيارات "فيا" والدراجات النارية "فيم".

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