مضى عام على افتتاحه.. تعرف على مسرح محمد عبده بالرياض

شهد مسرح فنان العرب محمد عبده في بوليفارد رياض سيتي منذ افتتاحه في موسم الرياض الماضي إثراء ثقافي وفني واحتفاء بنجوم الأغنية السعودية والعربية، وازدهر المسرح الشامخ بأول حفل غنائي أقيم على خشبته عندما تألقت الأوركسترا المصرية على مدى ليلتين متتالية بفرقة مكونة من أوركسترا بأكثر من 40 عازف في ال28 و 29 من أكتوبر 2021 لتكون اول حفلة في موسم الرياض الماضي، لتنطلق بعدها سلسلة من الحفلات لنجوم الوطن العربي.

وحظيت الليالي التكريمية بنصيب الأسد من ليالي الأنس والطرب ب7 ليالي إذ وثقت ليلة تكريمية سامية لأسير الشوق لخدمته للأغنية السعودية على مدى عقدين، بما فيها ليلة المعازيم التي قدمت فيها تقنية لأول مرة تستخدم في الشرق الأوسط اذ حظي محمد عبده بتحقيق رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأول حدث يقدم فيه 5 شخصيات بتقنية " الهولغرام" في عرض واحد فقط، وتوالت بعدها الليالي الملاح اذ أصبحت ليلة التريو نايت واحدة من أروع الليالي الطربية على خشبة المسرح بمشاركة 13 فنان وفنانة احتفاء بالعام الميلادي الجديد 2022.

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ليالي تكريمية وموروث موسيقي لا ينضب

أما "ليلة المعازيم" فحققت أكثر ليلة غنائية في الغناء المتواصل اذ صدح فيها فنان العرب بأكثر من 5 ساعات متواصلة في ليلة شتوية قارسة البرودة بعد أن تم تأجيل الليلة في أكثر من مره ليكون شهر يناير على موعد مع اعذب الليالي.

واتسم مسرح محمد عبده بالاحتفاء بالعديد من الليالي من بينها الليلة الكويتية احتفاء بالعيد الوطني الكويتي في فبراير الماضي بمشاركة نجوم الفن الكويتي وعرض مسرحي مفعم بالحنين جمع حياة الفهد وسعاد عبد الله وسعد الفرج، وكان لقاء القمة الذي جمع النجمتين نوال الكويتية، واحلام واحد من بين المفاجآت الغنائية الكبيرة التي اثرت الحركة الغنائية على خشبة مسارح الفن السعودية.

كما حقق المسرح الكثير من المفاجآت الغير متوقعه بتنوع الفعاليات الفنية المقامة واصبح ملاذا للنجوم العرب والعالميين بالغناء على أروقته التي ازدانت بجمالية التصميم والديكورات الجذابة التي يتم تأسيسها بناء على كل حفلة، كما شهد المسرح في فبراير الماضي ليلة وطنية خالصة بمشاركة نجوم الأغنية السعودية في "يوم التأسيس" ليصبح مسرح "محمد عبده " موطن للفعاليات الفنية الوطنية والحفلات الغنائية المنوعة، وتزين المسرح بالعديد من المميزات الخالصة من بينها تأسيس ما يقارب 40 جناح مزود بأحدث التقنيات العالمية ومزود بالزجاج الفاخر وهو ما منح المسرح خصوصية وجمالية جذابة والذي يعد تحت مظلة "روتانا " للصوتيات والمرئيات، في حين شهدت ليلة العودة لعبد المجيد عبد الله اضخم عقود رعاية في الشرق الأوسط على مستوى الحفلات واستمرت الليلة على مدى يومين متتالين.





نوال الكويتية ومحمد عبده وأحلام أنغام ونوال الكويتية عبدالمجيد عبدالله ومحمد عبده

ليلة محمد عبده وأصدقائة أولى ليالي موسم الرياض 2022

وتميز المسرح في حفلات الصيف الماضية بإغلاقه بالكامل مع تزويده بأحدث أنظمة التكييف المركزي بعد ان كان يشع جمالا في فصل الشتاء، وتغنى اكثر من 50 فنان عالمي وعربي بحضور جماهيري تجاوز الطاقة الاستيعابية له اذ وثق المسرح مشاركة الحفلات العالمية بمزج مع الأغنية العربية من بينهم "ديفيد جيتا، الان وكر، ديمتري فيجاس، ولايك مايك، وغيرهم".

ورسم المسرح لوحة جمالية مكشوفه تحت قمرة الليل في الليالي الغنائية الساهرة ليسحب مسرح "محمد عبده" البساط من المحافل الدولية ويكون محط الأنظار ويتسابق عليه نجوم الأغنية العربية بالغناء فيه ليكون معلمآ وصرح ثقافي وحضاري يضاهي المسارح العالمية برونقه والإبداع في تصميمة ومميزاته، وبعد مضي عام من افتتاحه شهد ليلة أمس ليلة تاريخية جمعت محمد عبده بأصدقائه ضمن حفلات موسم الرياض 2022 .