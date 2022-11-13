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ماجد عبدالله
ماجد عبدالله

نجم الكرة السعودي ماجد عبدالله: انتظروا مسرحيتي قريباً

دعا ماجد جمهوره لانتظار عرض المسرحية الخاصة به قريباً، مشيداً بقرار الترفيه عرض مسرحية للثنيان، ومتوقعاً أن تكون مسرحية مختلفة للاعب مختلف

العربية. نت- نادية الفواز 
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زفَّ نجم الكرة السعودية السابق ماجد عبدالله، نبأً ساراً لجماهيره بعد إعلان الهيئة العامة للترفيه موعد عرض مسرحية تجسد حياة الأسطورة الأخرى يوسف الثنيان.

ودعا ماجد جمهوره لانتظار عرض المسرحية الخاصة به قريباً، مشيداً بقرار الترفيه عرض مسرحية للثنيان، ومتوقعاً أن تكون مسرحية مختلفة للاعب مختلف.

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وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، قد كشف على هامش مباراة الهلال وألميريا في أغسطس الماضي، أن الهيئة تعكف على مسرحية بعنوان "السهم الملتهب" تحكي مسيرة اللاعب السابق ماجد عبدالله، وأخرى بعنوان "الفيلسوف" عن يوسف الثنيان.

وكشفت "الترفيه" أمس عن تفاصيل جديدة حول مسرحية "الفيلسوف"، مؤكدةً أنه سيتم عرضها خلال الفترة 17- 30 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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