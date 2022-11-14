استعدادا لجماهير كأس العالم.. أمير الرياض يدشن صالتين بمطار الملك خالد

افتتح أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، صالتي 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي، لتسهيل دخول مشجعي كأس العالم إلى الأراضي السعودية.

وقال الأمير فيصل بن بندر، خلال الافتتاح إن هذه الخطوة تعكس العطاء الملموس من هذه الدولة لأبنائها، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ينظران لهذه الإنجازات بعين التقدير والاعتبار.

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وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن المملكة تهدف إلى أن تتحول لمركز لوجستي عالمي، معتمد على بنية تحتية قوية واستثمارات تصل إلى مليار ريال سعودي في القطاع البحري والجوي.

وأضاف أن الصالات الجديدة تم تجهيزها لخدمة المشجعين، في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تجهيز المنفذ الحدودي والطرق الموصلة له بتجهيزات عالية، وتسهيل رحلات ترددية مجانية من منطقة الأحساء إلى الحدود مع دولة قطر.