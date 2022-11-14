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السيطرة على 8 أسود وذئب في استراحة خاصة بالسعودية
نقل الأسود والذئب إلى وحدة إيواء خاصة
السعودية

السعودية.. السيطرة على 8 أسود وذئب في استراحة خاصة

اقتناء الحيوانات المفترسة عقوبته السجن مدة تصل 10 سنوات أو غرامة تصل لـ30 مليون ريال.

 العربية.نت - مريم الجابر 
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تمكن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية من السيطرة على عدد من الأسود وذئب في المزاحمية.

وأوضح المركز أنه تمكن، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من السيطرة على 8 أسود وذئب تتم تربيتها في إحدى الاستراحات بالمحافظة، ما يعدمخالفة لنظام البيئة.

وأكد المركز نقل هذه الحيوانات إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز في الرياض.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أوضح أن اقتناء الحيوانات المفترسة عقوبته السجن مدة تصل 10 سنوات أو غرامة تصل لـ30 مليون ريال.

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