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القبض على شخص أحرق سيارة بحائل وآخر وثق الواقعة ونشرها

شرطة حائل قالت إن نتائج إجراءات الاستدلال أثبتت أن الحادث جاء نتيجة خلافات عائلية

العربية.نت - نادية الفواز
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ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتعمد إحراق مركبة ثم يهرب من الموقع، كما قبضت على شخص آخر وثّق هذا الاعتداء بالفيديو ونشره.

وذكرت شرطة حائل أن نتائج إجراءات الاستدلال أثبتت أن الحادث جاء نتيجة خلافات عائلية.

وأضافت أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.

الموقوفان
الموقوفان
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يأتي هذا بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر شخصا يشعل النار في سيارة متوقفة بعدما فشل في سرقتها بإحدى المناطق في المملكة.

وأظهر الفيديو شخصا يقف بجوار المركبة التي حاول فتح بابها ولكنه فشل، مما دفعه لإشعال النار فيها.

كما ظهر في الفيديو الشخص وهو يحضر شيئاً من مركبته، ويشعل فيه النار ثم يلقيه على المركبة، ويفر هارباً من الموقع.

كما وثق الفيديو وصول قوات الدفاع المدني لموقع الحادث، وإخماد النيران المشتعلة في المركبة قبل حدوث كارثة.

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