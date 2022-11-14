السعودية
محمد بن سلمان يغادر إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة العشرين
ولي العهد السعودي سيزور أيضاً عدداً من الدول الآسيوية لتعزيز العلاقات معها
وضع القراءة
100% حجم الخط
غادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في بالي، حيث سيترأس وفد المملكة.
كما سيزور الأمير محمد بن سلمان عدداً من الدول الآسيوية لتعزيز العلاقات معها.
مادة اعلانية
وأكد الديوان الملكي في بيان صدر عنه اليوم أن جولة ولي العهد تأتي بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وبحسب البيان، سيقوم ولي العهد بزيارة عدد من الدول الآسيوية من منطلق حرص القيادة السعودية "على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة"، واستجابةً للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان.
وسيلتقي ولي العهد خلال هذه الزيارة قادة الدول التي سيحل فيها وعدداً من المسؤولين فيها، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضاً
-
الحكومة تجيب عن تساؤلات المصريين في الخارج بشأن استيراد السياراتتضمنت شروط الاستفادة بوجه عام اقتصاد
-
الناتو: أشهر صعبة تنتظر أوكرانيا.. ولا يجب الاستخفاف بروسياينس ستولتنبرغ: كييف هي التي تحدد الشروط المقبولة للمحادثات مع موسكو العرب والعالم
-
مشكلة في الطائرة تمنع نيمار من الانضمام إلى البرازيلكشفت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، أن نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، فشل في الانضمام إلى معسكر منتخب البرازيل في تورينو الإيطالية، وذلك ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية