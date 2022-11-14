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Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman. (File photo: Reuters)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
السعودية

محمد بن سلمان يغادر إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة العشرين

ولي العهد السعودي سيزور أيضاً عدداً من الدول الآسيوية لتعزيز العلاقات معها

العربية.نت
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غادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في بالي، حيث سيترأس وفد المملكة.

كما سيزور الأمير محمد بن سلمان عدداً من الدول الآسيوية لتعزيز العلاقات معها.

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وأكد الديوان الملكي في بيان صدر عنه اليوم أن جولة ولي العهد تأتي بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب البيان، سيقوم ولي العهد بزيارة عدد من الدول الآسيوية من منطلق حرص القيادة السعودية "على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة"، واستجابةً للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان.

وسيلتقي ولي العهد خلال هذه الزيارة قادة الدول التي سيحل فيها وعدداً من المسؤولين فيها، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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