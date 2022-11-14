مشهد مبهر يخطف الإعجاب لبرق مكة على بعد 2000 م

تمكن مصور ضوئي من اقتناص مشهد في غاية الإبداع والجمال لوميض البرق في سماء مكة المكرمة من مسافة 2000 متر عن سطح البحر من مدينة الطائف غرب السعودية.

وسجلت الصورة انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في إعجاب الكثيرين بهذه اللقطة الرائعة، حيث وصفها ناشطون بأنها لقطة ضوئية تخطف الأبصار.

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فما إن تراكمت الغيوم في سماء مكة المكرمة حتى حمل مصور سعودي كاميراته وتوجه لسفوح الجبال لالتقاط وميض البروق وجمال الغيوم.

المصور الضوئي عضو جمعية الثقافة والفنون بالطائف، عبدالقادر المالكي، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله "بعد وجود تنبيه عن احتمالية هطول أمطار على مكة المكرمة في حساب إمارة منطقة مكة المكرمة توجهت مساء إلى دكة الحلواني الشهيرة في جبل الهدا – الكر".

وأضاف "ظللت أترقب هطول الأمطار، وأثناء هطولها على مكة المكرمة قمت بتوثيق وميض البرق الذي أنار سماء مكة من مسافة 2000 م عن سطح البحر".

وقال "أظهرت اللقطة ساعة مكة التي تعد من المعالم الشهيرة وكذلك جبالها"، لافتاً إلى "أن التصوير استغرق ثلاث ساعات لكي يظفر بهذه اللقطة المبهرة".