هذه عقوبة عبور الأودية والشعاب أثناء الأمطار في السعودية

ذكر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في تويتر أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعرّض حياتك للخطر، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10,000 ريال.

كما شدد على عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية أثناء هطول الأمطار.





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فيما أوضح المرور السعودي عبر حسابه في تويتر، أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية، لافتاً إلى أن الغرامة المالية 5000 - 10000 ريال.

وأشار إلى أن مرور منطقة ⁧‫حائل‬⁩ وبالتنسيق مع الدفاع المدني أحال مواطنا عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة الحائط إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

وأهاب بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشعاب حفاظًا على سلامة الجميع.

وقد شهد اليومان الماضيان خلال الحالة المطرية التي شهدتها عدة مناطق في السعودية حين أنقذ الدفاع المدني في حائل 4 أشخاص احتجزوا داخل مركبة في وادي الحفنة، كما أنقذ الدفاع المدني ⁧‫في خيبر‬⁩ شخصًا احتجز داخل مركبة بوادي أبا النعم.