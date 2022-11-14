والد الطفل الغريق في حائل لـ"العربية.نت".. من أقاضي في وفاة ابني؟

ودع والد الطفل خليوي سالم خليوي ابنه الذي توفي بسبب غرقه في مستنقع قريب من المنزل بكلمات ملؤها الحزن والأسى.

وفي تفاصيل الواقعة المؤلمة التي سردها والد الطفل خليوي سالم خليوي الغريق في حائل للعربية.نت قال إن ابنه البالغ من العمر 9 سنوات، سقط في حفرة يبلغ عمقها 4 أمتار وتبعد نحو 500 متر من منزله، وأضاف قائلا إنه فقد ابنه الذي يحبه، ولا يعلم من يقاضي في سبب وفاته.

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وأضاف أن ابنه كان يدرس في الصف الرابع الابتدائي وكان ذاهب للنزهة مع شقيق أحد الأقارب ولم يكن يتوقع العمق الشديد للمستنقع وأنه غرق بسبب سباحته في الموقع الشديد العمق.

شقيق الغريق

من جهته قال شقيق الطفل الغريق إنه سمع صراخ الأطفال خارج المنزل وهرع مسرعاً فوجد طفلاً معلقاً في حافة الحفرة واثنين داخلها، ونجح في إنقاذ اثنين ولم يتمكن من إنقاذ خليوي، مبينا أنه قام بإبلاغ الدفاع المدني في الحائط، وتم الانتظار في طرف الحفرة إلى حين وصول فرقة غوص من حائل لانتشال الجثة.

مطالبات بالردم

وطالب شقيق الطفل المسؤولين بالتدخل في هذا الأمر مطالباً بمحاسبة المقاولين الذين يتركون مثل هذه الحفر دون مصدات أو حماية تحمي الصغار. مبينا أنه تقدم ببلاغ إلى محافظة الحائط يطالب فيه بمحاسبة المتسبب في حفر هذه "المصيدة" للأطفال، والعمل على طمر كل الحفر التي تتربص بالأطفال في مواسم الأمطار.

الدفاع المدني

وكان الدفاع المدني في حائل قد أعلن وفاة الطفل غرقاً في حفرة بقرية ثويليل (266 كيلومتراً جنوب حائل) وأفاد متحدث الدفاع المدني في حائل العقيد، نافع الحربي، بأن قوات الدفاع المدني باشرت حالة غرق طفل في مستنقع.

وأضاف أن الطفل كان يبلغ من العمر 9 سنوات، وغرق أثناء محاولته السباحة داخل مستنقع قريب من المنطقة التي يقيم فيها.