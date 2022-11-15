التجارة السعودية تشهر بصاحبة منشأة باعت أغذية "فاسدة"

شهرت وزارة التجارة السعودية، بمالكة مؤسسة مواد غذائية بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، نتيجة عرض وبيع المنشأة التابعة لها في محافظة البكيرية 35 منتج عصائر وبسكويت وبطاطا منتهية الصلاحية.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بالقصيم، الثلاثاء، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفة.
كما أكدت وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وحثت عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.
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