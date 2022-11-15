اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حملات وزارة التجارة السعودية - أرشيفية

التجارة السعودية تشهر بصاحبة منشأة باعت أغذية "فاسدة"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

شهرت وزارة التجارة السعودية، بمالكة مؤسسة مواد غذائية بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، نتيجة عرض وبيع المنشأة التابعة لها في محافظة البكيرية 35 منتج عصائر وبسكويت وبطاطا منتهية الصلاحية.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بالقصيم، الثلاثاء، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفة.

كما أكدت وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وحثت عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيلون ماسك يقدم رؤيته للمستقبل على هامش قمة العشرين.. ما هي؟ إيلون ماسك يقدم رؤيته للمستقبل على هامش قمة العشرين.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط