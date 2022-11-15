بمشاركة مصممين سعوديين.. مؤتمر مستقبل الأزياء ينطلق الخميس

تستعد هيئة الأزياء يوم الخميس المقبل، لتدشين مؤتمر مستقبل الأزياء في دورته الجديدة لهذا العام، التي ستقام في مركز مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض.

وأتاحت الهيئة فرصة حضور المؤتمر الذي يستمر لـ3 أيام، أمام جميع الراغبين.

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إلى ذلك، تهدف النسخة الثالثة من المؤتمر إلى جمع هواة الأزياء من حول العالم والاحتفاء بقطاع الأزياء المزدهر في المملكة، ودعم المبدعين الناشئين من خلال تنظيم الحلقات النقاشية القيّمة وورش العمل وجلسات تشاورية مع مجموعة من خبراء الأزياء العالميين.

وتستقطب فعاليات المؤتمر 30 مصمماً سعودياً من برنامج "100 براند سعودي"؛ لعرض مجموعاتهم في مركز مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر.

كما يشمل المؤتمر استعراض هيئة الأزياء لتقرير يقدم معلومات وإحصاءات حول قطاع الأزياء السعودي، والذي يعد أول مبادرة تعمل على تطوير منصة بيانات شاملة للقطاع، علماً أن النسخة الكاملة من "تقرير حالة الأزياء" ستطلقها الهيئة في شهر مارس 2023.