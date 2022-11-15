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نزاهة
نزاهة

نزاهة": ضبط قاضٍ أثناء تسلمه 500 ألف ريال رشوة

الرشوة مقابل السعي لإصدار حكم قطعي

العربية.نت - مريم الجابر 
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أوقفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" في السعودية قاضياً بمحكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ 500 ألفريال من أصل مبلغ 4 ملايين ريال.

وأوضحت أن المتورط إبراهيم بن عبدالعزيز الجهيني، اتفق على تلقي هذا المبلغ من أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب بالقطعية في دعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق.

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ونوهت إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورط وفق ما تقضي به الأنظمة والمعلومات.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضيةفي تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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