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تعبيرية - شترستوك

انتشله من قلب النيران.. سعودي ينقذ طفلاً من حريق مركبة

العربية.نت - نادية الفواز 
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تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي قصة شاب سعودي تمكن من إنقاذ طفل مصري من الموت حرقاً، بعدما علق داخل سيارة اندلعت بداخلها النيران في مدينة الأحساء.

فقد انتشرت صورة لصالح سويدان الوايلي على مواقع التواصل، وهو مصاب بحروق في الذراع والوجه، حيث طالته النيران أثناء محاولته إنقاذ الطفل.

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وبدأت الحادثة عندما أدى حادث مروري ناتج عن اصطدام سيارتين إلى اندلاع حريق في السيارة التي يوجد فيها الطفل، وأشار الوايلي إلى أنه أصيب بحروق في الجبهة اليمنى أثناء فتح الباب لإنقاذ الطفل.

الشاب صالح سويدان الوايلي
الشاب صالح سويدان الوايلي

الطفل بصحة جيدة

كما أضاف أنه أصيب أيضاً بحروق في ذراعه اليسرى أثناء انتزاع الطفل الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، مشيراً إلى أن الطفل كان بصحة جيدة.

الشاب صالح سويدان الوايلي
الشاب صالح سويدان الوايلي

وحمل وسم #صالح _الوايلي دعوات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إنقاذه الطفل وسط ثناء متابعي رواد مواقع على وشجاعته وتضحيته بنفسه.

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