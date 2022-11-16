اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البطل السعودي مع والدته على منصة التتويج
خاص

شاهد بطلاً سعودياً يقبل قدمي أمه لحظة تتويجه: لم أتمالك نفسي

العربية.نت - حامد القرشي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في مشهد أثار الإعجاب، قبَّل بطل سعودي قدمي والدته أثناء تتويجه بميدالية ذهبية، في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم في مواقع التواصل.

محمد بن سلمان: السعودية تتكفل بترميم المركز الإسلامي بجاكرتا السعودية محمد بن سلمان: السعودية تتكفل بترميم المركز الإسلامي بجاكرتا

فقد تُوِّج البطل السعودي، محمد آل مخلص، بذهبية العالم للجوجيتسو في فئة الأساتذة للحزام الأزرق في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وعبر السعودي محمد آل مخلص لـ"العربية.نت" عن فرحته العارمة بعد هذا الإنجاز، قائلاً: مشاعري لا توصف وفرحتي كبيرة فالحمد لله على ما تحقق والحمد لله أنني سأعود إلى أرض الوطن بالذهب وأغلى ميدالية.

"لم أتمالك نفسي"

وقال لم أكن أعلم بوجود والدتي، حيث إنني لم ألتقِ بها منذ عام، وذلك بسبب تواجدي خارج السعودية في رحلة علاج ابني فهد ولكن بعد تحقيقي الميدالية تفاجأت بصعود والدتي على المنصة لتتويجي بالميدالية الذهبية في البطولة، ولم أتمالك نفسي حتى نزلت تحت قدميها مقبلاً إياهما مشيراً إلى أنه يشعر بالفخر والاعتزاز، وشعوره لا يستطيع التعبير عنه بالكلمات، وحضور والدته بث الحماس بداخله.

كما أشار إلى أن رياضة الجوجيتسو تعد من الرياضات المهمة للدفاع عن النفس، ولها قوانين معينة تختلف عن غيرها، مبيناً أن هناك العديد من الأحزمة المختلفة، وكل لون يدل على درجة إتقان الرياضة، مثل الحزام الأبيض فهو دلالة على المبتدئين، والأسود دلالة على المحترفين، كما أن اللاعبين يرتدون بدلة تسمى الكيمونو، وتصنع من مادة قطنية خفيفة.

الميدالية 12 للسعودية

وقد ذكر الاتحاد السعودي للجوجيتسو عبر حسابه في تويتر أن محمد آل مخلص يضيف الميدالية رقم 12 للسعودية، مبيناً أن والدته ستتوّجه بالميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو⁩.

كما أضاف في مظهر من مظاهر البر، وتعبيراً عن الشكر بادر البطل بتقبيل قدمي والدته.

يشار إلى أنه انطلقت مؤخراً منافسات النسخة 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من 100 دولة، للتنافس ضمن فئات الناشئين والشباب والأساتذة والمحترفين وأصحاب الهمم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كييف تكبدت خسائر فادحة في دونباس خلال الساعات الأخيرة كييف تكبدت خسائر فادحة في دونباس خلال الساعات الأخيرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط