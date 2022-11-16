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الصورة الرسمية - ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 3

محمد بن سلمان: السعودية تتكفل بترميم المركز الإسلامي بجاكرتا

الرياض - العربية.نت
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تجسيداً للعلاقات الأخوية التي تجمع السعودية وجمهورية إندونيسيا، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تعرض أجزاء كبيرة من المركز لحادث حريق الشهر الماضي.

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يأتي إعلان ولي العهد تأكيداً على حرصه واهتمامه بالمراكز الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة كافة، لما لها من دور كبير في تربية الأجيال الناشئة، ونشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال والحوار.

وتبلغ مساحة المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا 109.435 متراً مربعاً، ويضم المركز العديد من المرافق، منها مسجد بمساحة 2200 متر مربع يتسع لأكثر من 20 ألف مصلٍ، إضافـة إلى مركز دراسات بحثية، وقاعة مؤتمرات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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