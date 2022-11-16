ولي العهد السعودي: أؤكد على أهمية قرارات قمة الـعشرين

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، على أهمية ما صدر من قرارات في مجموعة العشرين.

وقال في برقية بعثها إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو: "نأمل أن تسهم قرارات قمة الـ 20 في دعم التعاون بين دول المجموعة".

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كما أضاف "نأمل أن تعزز قرارات قمة العشرين معدلات نمو الاقتصاد العالمي"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

إدانة الحرب في أوكرانيا

جاء ذلك، بعد قمة استمرت يومين في بالي بإندونيسيا، حيث أدانت "معظم" أكبر 20 اقتصادا في العالم الحرب في أوكرانيا.

وقالت دول مجموعة العشرين في بيانها الختامي اليوم الأربعاء إن الحرب الأوكرانية الروسية أضرت بالاقتصاد العالمي، وفاقمت الهشاشة التي يعاني منها في الأساس.

كما حذرت من التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها في الصراع، وفقًا للبيان الختامي الذي اتفق عليه القادة.

إلى ذلك، رحب قادة المجموعة بمبادرة البحر الأسود للحبوب، لافتين إلى أهمية تمديدها.

ارتفاع كارثي بالأسعار

يذكر أن الصراع الروسي الأوكراني الذي تفجر في 24 فبراير الماضي، تسبب بارتفاع كارثي في أسعار المواد الغذائية والوقود على مستوى العالم، ما أدخل ملايين الأشخاص الإضافيين في حالة فقر وزاد احتمالات المجاعة بالنسبة للبعض.

لاسيما أن أوكرانيا تعد من بين أكبر منتجي الحبوب في العالم، إلا أن الصراع حجز أكثر من 20 مليون طن من الحبوب في موانئها إلى أن رعت الأمم المتحدة وتركيا اتفاقا في تموز الماضي، وفر ممرا آمنا للشحنات.

كما فاقم هذا الصراع المخاوف من تصاعده باتجاهات لا تحمد عقباها، لاسيما بعد أن لوح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أواخر سبتمبر الماضي بإمكانية استخدام النووي أو أي سلاح آخر فتاك بمواجهة تهديدات قد تتعرض لها أراضي بلاده.