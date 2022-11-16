مباحثات سعودية كورية جنوبية لتعزيز سبل التعاون

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في سيول اليوم (الأربعاء)، جلسة مباحثات رسمية مع هان دوك سو رئيس وزراء كوريا، استعرضا خلالها علاقات الصداقة بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تنميته وتعزيزه في مختلف المجالات.

الأمير محمد بن سلمان يصل إلى كوريا الجنوبية ثاني محطات جولته الآسيوية #التاسعة_هذا_المساء#العربية pic.twitter.com/ogRbViAmFt — العربية (@AlArabiya) November 16, 2022

وكان ولي العهد السعودي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، في زيارة رسمية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وكان في استقبال ولي العهد بمطار القاعدة الجوية (سوينغ نام ) رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو.

وقد أجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري، واستعراض حرس الشرف.

وتعد كوريا، المحطة الثانية في جولة الأمير محمد بن سلمان الآسيوية التي تشمل عدداً من الدول، يلتقي خلالها قادتها وعدداً من المسؤولين فيها؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كان ولي العهد السعودي، قد غادر في وقت سابق اليوم، إندونيسيا بعد ترؤسه وفد بلاده في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي أقيمت بمدينة بالي.