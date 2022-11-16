بحضور 22 طالبة.. جامعة الأميـر سلطان تبدأ مشوار كرة اليد
السعي لتشكيل منتخب نسائي سعودي لكرة اليد
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شهدت الصـالة الرياضية بجامعة الأميـر سلطان في الرياض، أولى تجارب الطالبات للعبة كرة اليد، بحضـور أكثر من 22 طـالبة من قسم التحضيـري.
وشملت التجارب، التعريف باللعبة عن طريق المتخصصة في كرة اليد نجاة الزيدي، بالإضافة لشرح القوانين الأساسية للعبـة، وحصة عملية في الصالة المغلقة بالجامعة، والتي اختتمت بمناورة بين فتيات القسم التحضيري وتوزيع الهـدايا التذكارية على الطـالبات المشاركات.
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يذكر بأن أداء تجارب السيـدات للعبة كـرة اليد بشكل عام، بدأ قبل شهرين وشمل العديد من المناطق تحت إشراف اللجنة النسائية بالاتحـاد، وهي إحدى الخطط الاستراتيجية في الاتحاد والتي تهدف لتكوين منتخب سيدات للأخضر مستقبلاً عقب نجاح دوري السيدات الأول في تاريخ اللعبة والذي أقيم في ديسمبر الماضي 2021م
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