الفالح: توقيع 26 اتفاقية مع سيول خلال زيارة ولي العهد بقيمة 29 مليار دولار
وزير الاستثمار السعودي: مشروع شاهين الذي يتم توقيع اتفاقيته اليوم يشكل أكبر استثمار أجنبي في كوريا بقيمة تتجاوز 5 مليار دولار
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أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الخميس، أن 26 اتفاقية بقيمة 29 مليار دولار سيتم توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.
الفالح أكد، خلال حديث مع "العربية" أن مشروع شاهين الذي يتم توقيع اتفاقيته اليوم "يشكل أكبر استثمار أجنبي في كوريا بقيمة تتجاوز 5 مليار دولار".
المسؤول السعودي أضاف أن صندوق الاستثمارات العامة سيوقع عددا من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الكورية.
ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سيول، أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الخميس.
وتعد كوريا، المحطة الثانية في جولة الأمير محمد بن سلمان الآسيوية التي تشمل عدداً من الدول، يلتقي خلالها قادتها وعدداً من المسؤولين فيها؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كان ولي العهد السعودي، قد غادر في وقت سابق اليوم، إندونيسيا بعد ترؤسه وفد بلاده في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي أقيمت بمدينة بالي.
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