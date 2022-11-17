بخط يده.. شاهد نص رسالة ولي العهد السعودي لرئيس كوريا

أظهرت صورة، اليوم الخميس، نص الرسالة التي كتبها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بالمقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيول.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بفخامة الرئيس يون سيوك يول خلال زيارتنا لجمهورية كوريا، والتي تؤكد حرصنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين، ونأمل أن تُسهم هذه الزيارة في خدمة تطلعاتنا ورؤانا لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين".

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يُذكر أن ولي العهد التقى برئيس جمهورية كوريا اليوم وذلك بالمقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيول، وعقدا جلسة مباحثات رسمية.

وأفاد القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية بأن الرئيس الكوري عبّر لولي العهد السعودي عن أمله في أن يقوم البلدان بتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعات الدفاعية وغير ذلك من القطاعات، ووصف المملكة بأنها شريك رئيسي لبلاده في الاقتصاد وأمن الطاقة.

من جهته، أشار ولي العهد السعودي إلى حرص المملكة الدائم على تكثيف التشاور والتنسيق مع كوريا بما يحقق التطلعات الاقتصادية الطموحة وبناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم حاليا. كما أشاد بالتعاون الوثيق بين المملكة وكوريا الجنوبية، مؤكداً على متابعة منجزات اللجان المشتركة بين الدولتين باهتمام كبير.