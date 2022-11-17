وصل وزنه لـ١٦٠ كلغ.. تفاعل مع مناشدات لمساعدة شاب سعودي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة حول معاناة شاب سعودي من زيادة وزنه الذي يبلغ 160 كيلوغرامًا، وسط مناشدات لمساعدته لإجراء عملية تكميم المعدة.

تفاصيل المعاناة

ونشر "نايف مدخلي"، المدون المعروف بلقب "نايفكو"، تغريدة عن معاناة الشاب جاء فيها: "أحمد يحتاج عملية تكميم، ونحتاج دكتورًا أو مركزًا يتكفل معنا ويصنع قصة نجاح تساعده على تغيير حياته، أحمد من جدة، لكنه مستعد أن يجري العملية في أي مدينة، ونجاح هذه القصة هو نجاح لكل من يساهم فيها، ونجاح للدكتور والمركز، وبعد العملية سأقوم بنشر صورة أحمد، إذا نحف واستقر وزنه، من معنا؟".

أحمد يحتاج عملية تكميم، ومحتاجين دكتور أو مركز يتكفل معنا يصنع قصة نجاح تساعده على تغيير حياته، أحمد من جدة لكنه مستعد يعمل العملية في أي مدينة، نجاح هذه القصة هو نجاح لكل من يساهم فيها، ونجاح للدكتور والمركز



بعد العملية سأقوم بنشر صورة أحمد، إذا نحف واستقر وزنه 👍



من معنا؟ pic.twitter.com/pIyKjrjHRM — نايفكو NAIF (@naifco) November 16, 2022

مادة اعلانية

وتلقى الشاب، عروضًا مجانية من مستشفيات حكومية وخاصة وأطباء جراحة ومتبرعين لمساعدته في خسارة وزنه الزائد.

تفاعل وزارة الصحة

وتفاعلت وزارة الصحة مع تغريدة "نايفكو"، وطلبت تفاصيل أكثر عن الشاب لتقديم المساعدة له.

عدم القدرة على العمل

فيما تم نشر أحد أقارب الشاب رسالة يطالب فيها بمساعدته على إجراء عملية التكميم بعد أن أعيته الحيل في البحث عن مستشفى لكونه لم يحصل على وظيفة بسبب زيادة وزنه على الرغم من تخصصه في مجال السياحة والفندقة، موضحا أن الشاب يعيل أسرة مكونه من ٦ أشخاص وليس لديه القدرة المادية على دفع نفقات العملية

مشاركة مجتمعية

وكتب نايفكو موضحًا: "شكرًا للأطباء والجهات والمراكز والمستشفيات الذين تكفلوا بالعملية، تم توصيلهم بأحمد وراح أشارككم ماذا صار معه بإذن الله.. في الجانب الآخر، هناك لطفاء لا علاقة لهم بالطب، دائمًا يبادرون، ولا أستطيع كتابة أسمائهم، لكننا نستطيع أن ندعي لهم ولوالديهم في ظهر الغيب".