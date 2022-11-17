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من محاولة إنقاذ الطفلة التي غرقت في وادي الغرس

غرق طفلة في خيبر.. والدفاع المدني يشدد على مراقبة الأطفال

الدفاع المدني السعودي حذّر من الاقتراب من مجاري السيول أو عبورها عند هطول الأمطار

العربية.نت - حامد القرشي
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لقيت طفلة مصرعها غرقاً في مجرى بأحد الأودية في محافظة خيبر بالمدينة المنورة.

وأوضح الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في "تويتر" أن فرقه في خيبر باشرت "حالة غرق طفلة في مجرى وادي الغرس".

الوادي حيث غرقت الطفلة
الوادي حيث غرقت الطفلة
وفاة سيدة وطفلتها غرقاً في الكورنيش الجنوبي بجازان السعودية وفاة سيدة وطفلتها غرقاً في الكورنيش الجنوبي بجازان

وشدد على أنه أثناء التنزه يجب على العائلات مراقبة الأطفال، وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه.

وحذر من الاقتراب من مجاري السيول أو عبورها عند هطول الأمطار.

كما شدد على أهمية مراقبة الأطفال حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على أهمية عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول أو الجلوس فيها أو ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه، لعدم إدراكهم خطورتها.

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