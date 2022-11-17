غرق طفلة في خيبر.. والدفاع المدني يشدد على مراقبة الأطفال

لقيت طفلة مصرعها غرقاً في مجرى بأحد الأودية في محافظة خيبر بالمدينة المنورة.

وأوضح الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في "تويتر" أن فرقه في خيبر باشرت "حالة غرق طفلة في مجرى وادي الغرس".

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وشدد على أنه أثناء التنزه يجب على العائلات مراقبة الأطفال، وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه.

وحذر من الاقتراب من مجاري السيول أو عبورها عند هطول الأمطار.

كما شدد على أهمية مراقبة الأطفال حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على أهمية عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول أو الجلوس فيها أو ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه، لعدم إدراكهم خطورتها.