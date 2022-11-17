قبيل كأس العالم.. هذه أشهر أغاني المنتخب السعودي العالقة في الذاكرة

"الله الله يا منتخبنا" و"جاكم الإعصار" و"يا ناس الأخضر لا لعب" و"يا سلامي عليكم يالسعودية" و"خضر الفنايل" وغيرها من الأغاني التي تغنى بها الفنانون السعوديون لمؤازرة المنتخب وما زالت عالقة في أذهانهم ويرددونها حتى اليوم، وما زالت هذه الأغنيات عالقة في شريط الذكريات الرياضية لدى جمهور الأخضر السعودي.

ومع قرب منافسات مونديال كأس العالم في قطر 2022 استرجع السعوديون ذكرياتهم مع أغاني المنتخب، والتي علقت في أذهانهم وكانوا يقوموا بترديدها تشجيعاً للمنتخب.

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الباحث والناقد الفني محمد سلامة قال لـ"العربية.نت" هناك العديد من الأغاني التي أداها عدد من الفنانين السعوديين في مؤازرة المنتخب ولكن تعد أغنية "الله الله يا منتخبنا" التي أداها الفنان طلال سلامة وكتب كلماتها الشاعر محمد صالح نوار وصاغ لحنها الموسيقار محمد شفيق تعد من أشهر الأغاني والتي مازالت تردد إلى اليوم.







ولفت إلى أن هذه الأغنية تزامنت مع مباريات كأس آسيا 84 م التي أقيمت في سنغافورة كما أن أغنية الفنان محمد عبده "خضر الفنايل" من الأغاني التي لاقت رواجاً واسعاً حين طرحها ويحفظها الكثير.

وأضاف هناك أيضاً أغان يحتفظ بها السعوديون في ذاكرتهم ومنها "جاكم الإعصار" التي رافقت المنتخب في بطولات كأس آسيا ١٩٨٨م وصاغ كلماتها الأمير عبدالرحمن بن مساعد وألحان وغناء الفنان عبادي الجوهر كذلك أغنية "يا ناس الأخضر لا لعب" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان وغناء الفنان طلال مداح، بالإضافة إلى أغنية "يا سلامي عليكم يالسعودية" التي أداها الفنان راشد الماجد وكذلك أغنية "جوهر بلادي" للفنان خالد عبدالرحمن وغيرها من الأغنيات.

وقال "خلال بطولات كأس العالم الماضية والتي شارك فيها المنتخب السعودي طرح العديد من الفنانين أغاني لتشجيع المنتخب ودعماً له خلال مشاركاته في هذه المحافل ومنهم رابح صقر وخالد عبدالرحمن وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وراشد الفارس وغيرهم".