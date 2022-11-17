وفاة سيدة وطفلتها غرقاً في الكورنيش الجنوبي بجازان

باشرت قوات حرس الحدود في قطاع الموسم بمنطقة جازان، حالة غرق لسيدة وطفلتها في الكورنيش الجنوبي، والذي أسفر عن وفاة الطفلة ووالدتها.

وأفاد حرس الحدود، بأن السيدة وطفلتها غرقتا بمنطقة خطرة غير صالحة للسباحة إثر انزلاقهما من الرصيف.

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وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة.





وذكرت مصادر أن 3 سيدات تعرضن للغرق أثناء السباحة في شاطئ البحر خلف كلية الطب بجازان.

وبينت المصادر، أن فرق البحث والإنقاذ بقطاع الموسم تمكنت من انتشال الغريقات؛ إذ تبين وفاة اثنتين ونجاة الثالثة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يُذكر أن قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان تحذر بشكل دائم المتنزهين من الصيد أو الغوص أو السباحة في المواقع الممنوعة لما يترتب عليها من حوادث غرق وعقوبات مشددة.