تفاصيل ضبط 4 أسود نادرة في استراحة خاصة بمنطقة ⁧‫القصيم

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، سيطرته على 4 أسود بمنطقة ⁧‫القصيم -وسط السعودية-‬⁩ كانت في إحدى الاستراحات الخاصة، حيث تم القبض على صاحب الاستراحة وإحالته للنيابة العامة.

من جهته، ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهما كائنات فطرية مهددة بالانقراض، 4 أسود داخل استراحة بمدينة بريدة، ما يعدُّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

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وأبان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات للجهة المختصة، مؤكدا أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثَّ المتحدث الإعلامي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.