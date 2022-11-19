مهرجان البحر الأحمر الدولي يعلن عن مسابقة السينما التفاعلية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم السبت، عن برنامج مسابقة السينما التفاعلية والذي يحتفي بالتقنيات والابتكارات السينمائية الجديدة؛ إذ يعرض البرنامج 10 أعمال من أفضل إبداعات الواقع الافتراضي في السينما العالمية لعام 2022 والتي ستتنافس للفوز بجوائز اليسر الذهبية والفضية.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة اليسر الذهبية تبلغ قيمتها 10,000 دولار أميركي.

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كما يتعاون برنامج السينما التفاعلية مع برنامج إثراء للحلول الإبداعية وهو أول برنامج لتطوير أعمال الواقع الافتراضي في المملكة العربية السعودية، لعرض أربعة مشاريع من الأعمال المختارة لدورة مهرجان هذا العام. وتضم هذه الأعمال كلا من "التنبّؤ بالمطر"، و"القط العسيري"، و"ومضة"، و"تأملات في الكون".

وبمناسبة الإعلان عن برنامج السينما التفاعلية، صرح كليم أفتاب، مدير البرنامج الدولي لمهرجان البحر الأحمر قائلاً "نحن سعداء بتقديم برنامج السينما التفاعلية في خلال الدورة الثانية من المهرجان، فهي فن يتسق مع بقية أفلام برنامج المهرجان، لكنها أيضاً مستقلة وفريدة من نوعها وتقدم أساليب جديدة لم نألفها سابقاً. كما تعكس الأعمال المختارة أفضل أعمال الواقع الافتراضي من كافة أنحاء العالم والتي تجمع بين الفن وأحدث التقنيات المستخدمة لصياغة مستقبل رواية القصص".

ومن جانبها، أضافت ليز روزنتال، مبرمجة برنامج الواقع الافتراضي في مهرجان البحر الأحمر قائلة "لدينا هذا العام مجموعة لامعة من الأعمال من بينها أحد أول تجارب الواقع المختلط متعدد اللاعبين؛ حيث يدفع هؤلاء الفنانين حدود الإبداع إلى آفاق جديدة من خلال تجارب متكاملة وشيقة".

وتضم الأعمال العشرة المتنافسة فيلم "قصة لوحة"، من إخراج غايل مور وكونتين داراس، وفيلم "البيضة الهاربة" من إخراج جيرمان هيلر.

ويعني اسم الفيلم "إليلي" في اللغة التركية "الأيادي المتشابكة" والفيلم من إنتاج فريق عمل تركي هولندي ومن إخراج تشورت فان آكر.

وفيلم "يوريديسي" من إخراج سيلين ديمين، أوبرا من الواقع الافتراضي استلهمت قصتها من أسطورة أورفيوس ويوريديس؛ وأيضا فيلم التحريك التفاعلي بعنوان "عبر الساحة الرئيسيّة" من إخراج بيدروهاريس، ويعد فيلم "مملكة النبات مع ديفيد أتينبارا" المرشح لجائزة إيمي فيلمًا وثائقيًا تفاعليًا يستخدم التكنولوجيا التصويرية الحديثة لينقل المشاهد إلى قلب المعارك والدراما الثائرة في منطقة الأشجار المتواضعة.

وينتمي فيلم "حينما تستيقظ في نهاية العالم"، الذي استلهم قصته من أحداث واقعية، إلى أفلام التحريك الوثائقية. أخرجه فريق العمل البريطاني مايك بريت، وستيف جامسون، وبيار زاندروفيتش، وأرنود كولينارت.

وفي قصة فلكلورية نسائية مستوحاة من قصة الأخوين غريم من إخراج جولي كافاليير، يحكي فيلم "المجلّد المتخيّل 1: نيسا".

فيما يمثل فيلم "شواطئ لوكي" من إخراج إلين أوتريشت لعبة ساحرة عبارة عن لغز لبناء العالم تستخدم أحدث إمكانات الواقع الافتراضي.

ويجمع فيلم "الرجل الذي لم يتمكن من الرحيل" الحاصل على جائزة أفضل تجربة تفاعلية في مهرجان فينيسا السينمائي الدولي من إخراج سينغينغ تشن العديد من القصص والشهادات للضحايا السياسيين للإرهاب الأبيض.