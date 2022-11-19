هكذا شاركت الجماهير السعودية بمسيرة سوق واقف في الدوحة

شاركت الجماهير السعودية مساء أمس، في مسيرة تشجيع ومؤازرة للمنتخب السعودي في "سوق واقف" الشهير بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك الأخضر للمرة السادسة في تاريخه ببطولة كأس العالم، ويلعب أولى مبارياته أمام منتخب الأرجنتين الثلاثاء المقبل.

وشهدت الدوحة توافداً كثيفاً للجماهير السعودية إلى "سوق واقف" للتفاعل ودعم المنتخب في المونديال، الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

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يأتي ذلك بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مشاركة خمسة آلاف مشجع، سيشكلون رابطة المشجعين خلال كأس العالم، مقسمين بالتساوي من جميع أندية السعودية البالغة 172 نادياً، حيث يستهدف الاتحاد من خلال تنظيم الجماهير إلى تشجيع المنتخب خلال مهمته العالمية، التي تعكس صورة السعودية الإيجابية ومشجعيها دولياً، وشغفهم بكرة القدم وثقافتهم، وتبني جسراً ثقافياً مع جماهير المنتخبات المنافسة، ليكون أحد أكثر الجماهير حضوراً وتأثيراً في المونديال.

ويشارك الجماهير في مسيرة احتفائية بالمنتخب السعودي؛ منها مسيرات لدخول الملعب، كما يشاركون بالأهازيج والتشجيع، وخصص لهم الاتحاد السعودي لكرة القدم منطقة تفاعلية؛ هي (البيت السعودي)، المتواجد على كورنيش الدوحة بمنطقة (الدفنة بارك) على مساحة 18 ألف متر، ويشتمل على عشرة أجنحة تقام فيها 21 فعالية، تهدف إلى إثراء تجربة المشجعين في المونديال، والتعريف بالثقافة السعودية، ويتضمن تجارب تفاعلية ومتاحف رقمية ومتجراً، بالإضافة إلى عروض الطهو والفلكلور، ومسرح يحيي عليه جملة من الفنانين السعوديين حفلات غنائية، وغيرها من الفنون والفعاليات المشوقة والتفاعلية الأخرى.