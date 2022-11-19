7 جثث متراصة من أسرة واحدة.. تفاصيل حادث الرياض المفجع

تأثر نشطاء التواصل الاجتماعي بالحادث المفجع الذي شهده حي المهدية غرب الرياض، والذي تسبب في مصرع أسرة كاملة "زوج وزوجته وخمسة أبناء"، وهم محمد السبيعي وزوجته وأبناؤه مشاعل ومنيرة ومنى وعبد الإله وعبد الله، أصغرهم يبلغ من العمر شهرين.

وفي حديث "العربية.نت" مع أحد أقارب المتوفين قال "فهد نقاء السبيعي": الوفاة صارت الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس على إثر حادث مروري، بعد أن كانت الأسرة متوجهة لزيارة بعض الأقارب، وكان سبب الحادث نظير عشوائية الطريق وعدم وجود رصيف.

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وأضاف السبيعي: إن محمد السبيعي رحمه الله لديه شقيقان، ونشأ في أسرة يتيمة بعد وفاة والده في محافظة رنية، وانتقلوا للرياض بحكم الوظيفة وهو موظف عسكري في إحدى القطاعات الأمنية في الرياض، وعُرف عنه الإخلاص والصدق، كما يعول الكثير من الأسر الفقيرة في محافظة رنية، ومحب للخير ولمساعدة الناس. فجميع أهالي محافظة رنية فجعوا بهذا الحادث الأليم نظرا لمحبتهم للمتوفى وأسرته رحمهم الله جميعاً.

وفي السياق، نعى نشطاء التواصل الاجتماعي الأسرة التي توفي أفرادها بكلمات ملؤها الحزن، داعين لهم بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن الصلاة عليهم تمت في مسجد الراجحي ودفنهم في مقبرة النسيم.

مطالبات بالاهتمام بالطريق

فيما حصد وسم #حادث _المهدية تفاعلاً كبيراً عبر المطالبات بتوفير أرصفة وكاميرات ودوريات أمنية، بسبب العديد من الحوادث المرورية تقع بسبب السرعة الزائدة، والتوقف المفاجئ دون سابق إنذار، وعدم استخدام إشارة الانعطاف في هذا الشارع وانعدام أرصفة الجزيرة الوسطى في الطريق وعشوائية التنقل بين مساراته.