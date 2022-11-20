أمير مكة يعلن الفائز بجائزة الاعتدال في 2022.. فمن هو؟

أعلن أمير منطقة مكة المكرّمة، رئيس مجلس أمناء جائزة الاعتدال الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، اسم الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها السادسة لعام 2022م، وهو الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وجاء فوز الغامدي، بالجائزة نظير جهوده التقنية المتميزة التي أسهمت في إبراز الوجه الحضاري للمملكة، وتسخير التقنية في تعزيز قيم العمل الإنساني المعتدل لأفراد المجتمع، والارتقاء بقيم الانتماء الوطني لدى الأفراد والمؤسسات.

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يذكر أن الجائزة هي إحدى أهم مبادرات معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبد العزيز، في سبيل نبذ التطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال، باعتباره النهج الذي تتخذه المملكة العربية السعودية في النواحي كافة.

وهي الأولى من نوعها؛ حيث تهدف إلى دعم وتشجيع الجهود الساعية لإبراز قيم وممارسات الوسطية، كما تحظى بمكانة متميزة عبر تركيزها على محور الاعتدال، وكونها حافزاً مهماً للإبداع في مجال مكافحة التطرف بكل أشكاله على المستويين المحلي والدولي.